群馬・伊勢崎3人死亡事故被告の男に懲役20年の判決群馬県伊勢崎市で飲酒運転をして車に突っ込み、2歳の男の子を含む3人を死亡させた罪などに問われている男の裁判で、前橋地裁はさきほど、危険運転致死傷罪の成立を認め、男に懲役20年の判決を言い渡しました。【写真を見る】【速報】トラック運転手の男に懲役20年判決 危険運転致死傷罪の成立認める 前橋地裁 群馬・伊勢崎市の飲酒運転事故で2歳男児含む家族3人