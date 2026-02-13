群馬県伊勢崎市で2024年、トラックを飲酒運転して車に衝突させ家族3人を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反の罪に問われた元運転手の男の裁判員裁判で、前橋地裁は13日、求刑通り法定刑上限の懲役20年の判決を言い渡した。