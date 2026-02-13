10事業121件で「消費税」の過払い 熊本市は、本来消費税がかからない事業に対し、過去数年にわたり消費税を支払っていたことを明らかにしました。総額は9000万円余りに上ります。 熊本市こども育成部 睦田亮部長「誠に申し訳ございませんでした」 熊本市は2020年度以降、本来消費税がかからない福祉施設の運営など、福祉関連の10の事業・121件で、消費税を含めた金額で契約していたと今日（13日）明らかにしました。 10事業の