「PayPay（ペイペイ）」のアイコンスマートフォン決済大手PayPay（ペイペイ）は13日、米国の新興企業向け株式市場ナスダックへの上場を米証券取引委員会（SEC）に申請したと発表した。早ければ3月にも新規株式公開（IPO）する方針で、日本での売り出しも予定している。市場では時価総額が1兆円を超すとの見方も出ており、大型案件として注目される。ペイペイは、ソフトバンクグループが運営する投資ファンドのほか、ソフトバン