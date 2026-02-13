マーベリックス戦でシュートする八村＝ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは12日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでマーベリックス戦に先発出場し、34分54秒プレーして21得点、3リバウンドだった。チームは124―104で勝ち、33勝21敗とした。