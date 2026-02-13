中日・石伊雄太捕手が１３日、沖縄・北谷キャンプの休日に球場を訪れ、室内で練習を行った。打撃投手を相手に打ち込んだ後、マシンでキャッチング。「（練習試合があった）昨日は、打撃（練習）もできなかったので、やろうかなと思って」と約１時間半、汗を流した。今季初の対外試合となった１１日のＤｅＮＡとの練習試合（宜野湾）。先発マスクをかぶったが、５回までに、投手２人で７失点とリードに苦戦した。試合前には、大