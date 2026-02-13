侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１３日に取材に応じ、１４〜２４日に宮崎で行われる合宿にメジャー組ではロッキーズ・菅野智之投手（３６）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が参加する見込みであることを明かした。菅野は今季の所属チームがロッキーズに決まり、この日キャンプイン。キャッチボールなどで汗を流し、今後については「週明け（月曜）にライブＢＰをやって、宮崎でもう一回やって…」と説明。１４〜２４日