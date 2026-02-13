俳優で歌手の香取慎吾が１３日、３月に開幕するミラノ・コルティナパラリンピックの「“応援のチカラ”プロジェクト」メッセージ・アート贈呈式に出席した。香取は２０１８年から国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）の親善大使を務め、長年パラスポーツの魅力を発信。この日は、車いすカーリングの中島洋治、パラスノーボードクロスの岡本圭司の両選手も登壇し、２人の前で応援アートをお披露目した。まもなく開幕するパラリ