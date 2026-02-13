MLB・ヤンキースは日本時間13日、ポール・ゴールドシュミット選手と再契約すると発表しました。メジャー16年目を迎えるゴールドシュミット選手は、通算2074試合に出場し372本塁打をマーク。これはジャンカルロ・スタントン選手（ヤンキース）、マイク・トラウト選手（エンゼルス）に次ぐ現役選手3位の成績となっています。2022年にはナ・リーグMVPを受賞。オールスター出場7回、ゴールドグラブ賞4回というレジェンドです。カージナ