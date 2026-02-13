東京大学公共政策大学院2年生でタレントの神谷明采（25）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ファイナルコール」をめぐる自身の投稿を謝罪した。神谷は11日の投稿で「ガンダしてファイナルコールで乗れました」と、出発直前の搭乗締め切りの案内で飛行機に乗り込んだ様子を報告。「いつも迷惑かけてごめんなさい」「14時間のフライト前に汗だくだ………着陸時が恐ろしい」などとポストした。「ファイナルコール」での搭乗は