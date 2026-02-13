【Chapter.212】 2月13日 公開 □Chapter.212を読む（C）羽海野チカ／白泉社 【拡大画像へ】 白泉社は2月13日、羽海野チカ氏によるマンガ「3月のライオン」Chapter.212をヤングアニマルWebにて公開した。 本作は幼い頃に夢や家族、居場所を失った17歳のプロ将棋棋⼠・桐⼭零の成長を描いた作品。 なお、現在ヤングアニマルWebでは、あかりが圧力鍋を使用した料理で美咲