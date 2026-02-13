日本甜菜製糖は上げ幅を拡大している。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を９億円から４７億円（前期比７３．８％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を８０円から１６０円（前期８０円）へ引き上げたことが好感されている。 保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、投資有価証券売却益５３億７０００万円（見込み）を特別利益として計上することなどが要因としている。なお、売