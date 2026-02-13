イチケンが後場急上昇してプラスに転じ昨年来高値を更新している。午後２時ごろに２６年３月期連結業績予想について、売上高を１０１０億円から１０５０億円（前期比６．１％増）へ、営業利益を６７億円から８２億円（同２０．０％増）へ、純利益を４４億円から５５億円（同１７．５％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１２０円から１６５円へ引き上げ年間配当予想を２３０円（前期１４０円）としたことが好感されている