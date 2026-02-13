エンは大幅安。約３カ月ぶりに昨年来安値を更新した。１２日取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算は、売上高が４３７億２６００万円（前年同期比９．７％減）、純利益が２３億１２００万円（同６３．１％減）だった。これを嫌気した売りが出ている。 主力のエン転職が前期までの投資抑制の影響を受けて減収となったため。タイミー株の売却で投資有価証券売却益を計上した前年同期の