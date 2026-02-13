午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２４２、値下がり銘柄数は１３２２、変わらずは２６銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、医薬品、空運、食料など。値下がりで目立つのは鉱業、鉄鋼、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS