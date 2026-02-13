日産証券グループが後場に急伸している。同社は１３日午前１１時３０分、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業収益は前年同期比８．８％増の６１億１３００万円、経常利益は同６３．８％増の１２億４０００万円、純利益は同９６．７％増の７億８２００万円となった。１０～１２月期の経常利益は１１倍に拡大した。増配見通しも公表しており、好感されたようだ。 ＮＹ金先物が