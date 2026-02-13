Marlinが、ニューシングル「Type of Way」を本日2月13日に配信リリースした。 （関連：Vaundy、Ado、King Gnu、back number……“自身初”記録を更新して塗り替える過去の自分） 本作は、激しさやドラマではなく、穏やかさや信頼によって育まれる愛をテーマにした、ソウルフルでジャズの香りをまとった一曲。“この人だ”と感じる瞬間の静かな確信を凛とし た言葉とメロディで描き出し、感情の高揚よりも