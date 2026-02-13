JCOMは、モバイルサービス「J:COM MOBILE」の新商品として韓国ALT Japanのシニア向けスマートフォン（スマホ）「MIVE（マイブ）ケースマ」の販売を2月26日に開始する。3Gサービス終了に伴う初スマホユーザーに応える形で、「スマホは不安……」という人でも安心して使えるシンプル設計が特徴だ。●タッチ操作と物理キーのどちらも使えるMIVEケースマは、約4.3インチのタッチディスプレーに加え、従来のケータイのような物理キ