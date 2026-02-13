SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤ÎMINGYU¡Ê¥ß¥ó¥®¥å¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①Å´Æ»¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¥ß¥ó¥®¥å②③④¤¿¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥ß¥ó¥®¥å¤Î¤â¤°¤â¤°¥·¥ç¥Ã¥È⑤⑥¥ªー¥é°î¤ì¤ëC¡ßM¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È ¢£³ø»³¤Ø¸þ¤«¤¦¥ß¥ó¥®¥å¡ÊSEVENTEEN¡Ë¡¢KTX¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÆÉ½ñ¤â¡ª¡© ¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢2·î13