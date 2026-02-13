【その他の画像・動画等を元記事で観る】 緑黄色社会が、11thシングル「風に乗る」を3月18日にリリースすることが決定した。 ■『パリに咲くエトワール』×緑黄色社会「風に乗る」コラボMVも解禁！ 表題曲「風に乗る」は、3月13日公開の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌として書き下ろされた楽曲。作詞を長屋晴子（Vo）、作曲・編曲を穴見真吾（Ba）が担当。20世紀初頭を舞台とする劇場版アニメの世