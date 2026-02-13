イボキン [東証Ｓ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比19.2％減の6.6億円になったが、従来予想の5.6億円を上回って着地。26年12月期は前期比17.0％増の7.7億円に伸びる見通しとなった。4期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.0％減の1.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.0％→7.0％に悪化した。 株探ニュース