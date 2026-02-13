日本基礎技術 [東証Ｓ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.3％減の18.2億円に減ったが、通期計画の16.3億円に対する進捗率が111.8％とすでに上回り、さらに5年平均の78.5％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.9億円の赤字(前年同期は0.6億円の赤字)に赤字幅が拡大す