サンデン [東証Ｓ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常損益は17.7億円の黒字(前の期は1.7億円の赤字)に浮上し、従来予想の15億円の赤字を上回り、赤字予想から一転して黒字で着地。26年12月期の同利益は前期比52.2％増の27億円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常損益は16.9億円の黒字(前年同期は2.2億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-4.6％→1