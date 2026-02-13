日機装 [東証Ｐ] が2月13日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比71.6％増の136億円に拡大したが、26年12月期は前期比4.8％減の130億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を36円→40円(前の期は30円)に増額し、今期も前期比10円増の50円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比67.7％増の63.2億円に拡大し、売