マルシェ [東証Ｓ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常損益(非連結)は600万円の赤字(前年同期は2500万円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同損益を従来予想の6300万円の黒字→1800万円の赤字(前期は3200万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の7100万円の