錢高組 [東証Ｓ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比63.9％増の50.7億円に拡大し、通期計画の57.3億円に対する進捗率は88.5％に達し、5年平均の84.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比67.1％減の6.6億円に大きく落ち込む計算になる。 同時に、従来