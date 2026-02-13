同人イベントに行きたすぎて託児所を作りました【漫画】本編を読む親になったら、好きなことを諦めなきゃいけないの？授乳や離乳食、オムツの交換で終わってしまう一日。誰とも話さない日も多く、休息時間にスマホを見るのが唯一の楽しみだというママも多い。四辻さつきさん(※正しくは二点しんにょう)もその一人だった。きっかけは推しにハマって、二次創作をするようになってから。「コミケに参加したい！」という思いからスター