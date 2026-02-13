８１年前、広島で被爆した人たちの中には、台湾出身の人たちもいました。アート作品を通じて、その記憶と足跡の継承に取り組んでいる台湾の男性を取材しました。 ２月３日。台湾から広島を訪れていた洪鈞元（ホン・ジュンユェン）さん（４４）がたどっていたのは、台湾の被爆者の足跡です。洪さんが原爆について、調べ始めたのは５年前。台湾出身の妻の祖父が、広島で被爆したことを知ったことがきっかけでした。■台湾出