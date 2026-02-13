フィギュアスケートを題材にした人気テレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」が、2月13日15時から「ABEMA」で初の全話無料一挙放送を実施します。放送終了後も1週間、無料で視聴可能です。一挙放送は15時からと22時からの2回を予定しており、ファンは一日を通して作品を楽しめます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】また同日21時からは、ABEMAのアニメ／ポップカルチャー情報番組「SHIBUYA ANIME BASE」の生放送内