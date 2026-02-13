中国の宇宙科学観測衛星「天関」（別名：アインシュタインプローブ）が、かつてない規模の高エネルギー宇宙爆発現象を捉えました。科学者らはその後の観測と研究を通じて、この現象が中程度の質量のブラックホールが白色矮星を引き裂く過程だった可能性があると推測しました。関連する成果はこのほど、学術誌「サイエンス・ブレティン」に掲載されました。「天関」は2025年7月2日、異常に明るく急激に変化するX線源を観測し、「EP2