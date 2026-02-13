北京人型ロボットイノベーションセンターは10日、新世代の汎用ロボットプラットフォーム「エンボディド天工3．0」を発表した。同ロボットは、本体の安定性、運動制御、エンボディドAIにおける「大脳・小脳」の協調、完全自律作業などの面で大幅な向上を実現した。業界で初めて、物体接触型インタラクションに対応した全身・高ダイナミックレンジ運動制御を実現したフルサイズの人型ロボットでもある。中国新聞社が伝えた。ハードウ