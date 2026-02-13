4月12日開催の『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（マリンメッセ福岡 A館）の対戦カード発表会見が13日に都内で行われ、フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフの参戦が決定した。また、バンタム級タイトルマッチの王者ダニー・サバテロvs.挑戦者・後藤丈治など11試合（OPファイト4試合）が一気に発表された。【会見動画】萩原京平、JTT朝倉未来＆秋元強真にリベンジ誓う「借りを返さなきゃいけない」