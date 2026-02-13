全国の自治体で、災害時に避難所などで使われるトイレカーの導入が広がっている。移動式で冷暖房や温水洗浄便座を備え、快適なトイレ環境を確保できることから、２０２４年の能登半島地震で注目を集めた。各自治体は災害時の応援協定を結ぶなどして活用を図っている。（洲本支局西村歩）工場新設も内閣府の災害備蓄状況調査（２４年１１月時点）によると、全国の自治体が配備するトイレカーは計３７台だったが、２４年１１月