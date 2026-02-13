ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間13日夜から14日早朝にかけての大会8日目が行われる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙う日本はここまで金メダル2、銀2、銅6と計10個のメダルを獲得し、連日のメダルラッシュになっている。大会8日目もスノーボードや、フィギュアスケートなどメダル獲得の可能性の高い注目競技が目白押しだ。