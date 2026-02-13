歌手でタレントの早見優（59）が13日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。早見は「ちえみちゃんとめぐみちゃんのお誕生日お祝い笑って、食べて、しゃべって。楽しい時間」とつづり、同期デビュー「花の82年組」の松本伊代、堀ちえみ、渡辺めぐみとの4ショットを投稿。「モコモココートがお揃いのめぐみちゃんとちえみちゃん。可愛さ抜群！最強コンビ」と、色違いのアウターを着た堀と渡辺の2シ