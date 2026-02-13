人気作家が舞台俳優となって演じる「文士劇」が、５月に東京都内で開催される。日本文芸家協会（林真理子理事長）の創立１００年を記念した催しで、映画でも知られる米国文学の名作「風と共に去りぬ」を上演する。島田雅彦さんや綿矢りささんら約２０人の作家が出演する。文士劇は、明治期に作家の間で上演されたのが始まり。昭和になると文芸春秋が読者サービスで１９３４年に始め、戦争で一時中断したが７８年まで続き、三島