元海上保安官で大型巡視船に乗り組んでいた川崎みささんは、その経験を生かし、整理収納アドバイザーとして暮らしに役立つ情報を発信中。転勤族ママでもある川崎さん。今回は、引っ越しを効率よく、安く進めるための「1カ月前にやることリスト」を教えてもらいます。文＝川崎みさコツを知れば楽に、安く、効率的に！｢引っ越し｣って本当に大変ですよね。わが家は転勤族なので、これまでに5回の引っ越しを経験しました。最初は、大失