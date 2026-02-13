３月８日の「国際女性デー」を前に、女性の居住支援について学ぶ勉強会が２月１７日、オンラインで開かれる。主催する横浜市男女共同参画推進協会は参加者を募集している。２０２４年４月施行の「困難女性支援法」は、性暴力や生活困窮の問題に直面している女性に対し、一時保護施設の提供や居住のサポートなど包括的な支援をするよう定めている。また、２５年１０月施行の「改正住宅セーフティーネット法」では新たに、困難を