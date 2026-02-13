Photo: 小林ユリ ROOMIE 2025年11月23日掲載の記事より転載 最近のスマホは画面が大きくて操作しやすい一方、けっこう重いですよね。動画視聴をするとき、ずっとスマホを手に持っていなければならないのがけっこうキツくて…。シンプルだけど優れものだった 無印良品「折りたためるスマホスタンド」 動画視聴