宇都宮競輪のナイターＦ?「東京スポーツ新聞社杯」が１４日に開幕。９ＲのＳ級予選に登場する小林大介（４８＝群馬）は、目の色を変えて記念優出の実績もある宇都宮の地に乗り込んできた。昨年終盤から調子も点数も上昇傾向にあったが、今年に入って大宮記念、西武園Ｆ?と立て続けに落車。それでも休むことなく先日の奈良記念に出場するも９・８・６・３と過去ワーストといっていい数字に終わった。ただこの屈辱的な成績が、