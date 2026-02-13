元TOKIOの松岡昌宏が13日、日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00〜)を降板することを発表した。『ザ!鉄腕!DASH!!』このほど、日テレの福田博之社長と面談し、降板の意向を伝えた。「私自身そしてTOKIO というグループは、鉄腕DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません」と思いをつづっている。コメント全文は、以下の通り。私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演