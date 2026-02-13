スノボでチェ・ガオン金の瞬間…画面にはショートトラックミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプは12日（日本時間13日）に決勝を行い、韓国の17歳、チェ・ガオンが90.25点で金メダルに輝いた。この種目の絶対強者、クロエ・キム（米国）の五輪3連覇を阻む快挙。ただこの瞬間、韓国で五輪の独占放送権を持つ局がショートトラックを中継していたとして批判が起きている。チェ・ガオンは1回目の着地で激しく転倒