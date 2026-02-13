ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪スノーボードのハーフパイプは12日（日本時間13日）に女子決勝が行われ、21歳の小野光希（バートン）が銅メダルを獲得。13日（同14日）には北京五輪王者・平野歩夢（TOKIOインカラミ）ら日本の4選手が出場する男子決勝が行われる。競技は円柱を半分に切ったような、U字型の巨大な雪のコースで繰り広げられているが、五輪公式Xが1本の動画を公開。コース設営の模様が収録された貴重