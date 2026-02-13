アリゾナ州のキャンプ地に登場、独特センスのTシャツ姿米大リーグはキャンプインに向けて、各選手がキャンプ地に集まり始めている。昨季のワールドシリーズでMVPに輝いたドジャースの山本由伸投手も、アリゾナ州のキャンプ地に登場。その際“漢字8文字”が刻まれたTシャツがファンの話題となっている。黒のTシャツに刻まれた漢字が映えた。「家族仲間義理＝人情」のデザイン文字だ。ドジャース公式インスタグラムは12日（日本