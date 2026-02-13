自民党・米内紘正衆院議員（比例東北・岩手1区）が2026年2月12日にXで、同区で小選挙区当選した中道改革連合・階猛衆院議員に対し、「ぜひ代表選を勝ち抜いてほしいと思います」などと応援メッセージを投稿した。「階さん、がんばってください」2月8日投開票の衆院選岩手1区では、階氏が約5000票差で米内氏に勝利。米内氏は比例東北ブロックで復活し、初めての議席を獲得した。階氏はその後、歴史的大敗となった中道の代表選に立候