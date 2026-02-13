資料 岡山県は13日、定点把握に基づく直近1週間（2月2日～2月8日）のインフルエンザの感染状況を発表しました（速報値）。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は1376人で、１医療機関あたり27.52 人（前週17.52人）でした。地域別では、備中地域（49.60人）、倉敷市（32.67人）が多くなっています。岡山県は2025年11月28日にインフルエンザ警報を発令しています。 一方、香川県の直近1週間（2月2日&#