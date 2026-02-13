JR四国本社高松市浜ノ町 JR四国によりますと、13日午後1時22分ごろ、高松市木太町のJR高徳線・春日川西踏切で自動車が落輪して立ち往生しました。高松駅～志度駅間で列車の運転を見合わせていましたが、安全が確認できたため、午後2時12分に運転を再開しました。 この影響で、高松～オレンジタウン間で普通列車2本が運休したほか、特急列車1本と普通列車5本に最大52分の遅れが出て、約320人に影響が出ました