資料マスク 岡山県は13日、定点把握に基づく直近1週間（2月2日～2月8日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました（速報値）。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は74人で、１医療機関あたり1.48人（前週1.52人）でした。 一方、香川県の直近1週間（2月2日～2月8日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関あたり患者数は2.91人（前週2.00人）でした。