侍ジャパンの菊池雄星投手が、２０日頃に日本へ向け出発する見通しであることが明らかになった。エンゼルスのカート・スズキ新監督が１２日（日本時間１３日）、各球団首脳が一斉に取材に応じるメディアデーで語った。エースとしてエ軍２シーズン目に臨む菊池は、開幕前にＷＢＣという大舞台に挑む。同監督はＷＢＣ出場によるシーズンへの影響について「懸念は一切ない」と断言。「国を代表する機会を得られれば、その誇りは特