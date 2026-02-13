BLADE One Meta KEFは、2月14日～2月15日に名古屋コンベンションホールで開催されるオーディオイベント「AUDIO FESTA in NAGOYA 2026」に出展。KEFブースでは、アクティブスピーカー「Coda W」やサブウーファー、フラッグシップ「BLADE One Meta」、ハイエンドの「The REFERENCEシリーズ」、ワイヤレススピーカー「LS Wireless Collection」などを用意。試